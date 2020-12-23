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Как дистанционно подготовиться к ЕГЭ?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ или ОГЭ в этом учебном году особенно важна, так как образовательный процесс нарушила пандемия коронавируса. Дистанционно решать тестовые задания по всем предметам можно с помощью сервиса «Ростелеком Лицей».

Образовательная платформа «Лицей» представляет собой полноценный инструмент для самоподготовки — здесь есть тренажеры и тесты для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, а также школьным олимпиадам. Дистанционное выполнение задач позволит проверить свои возможности и при необходимости «прокачать» знания.

В «Лицее» можно возвращаться к темам школьной программы, которые остались недопоняты. Все уроки удобно систематизированы, их можно многократно пересматривать и прослушивать с помощью компьютера, планшета или даже обычного смартфона.

Сервис фактически выполняет роль виртуального репетитора, который доступен в любое время. Это оптимальное решение для старшеклассников и родителей, желающих помочь ребенку с учебой.

Попробовать возможности «Лицея» можно бесплатно, подключив на месяц подарочную подписку.

Промокод на подписку можно выиграть в новогодней игре Ростелекома до 31 декабря. Достаточно набрать баллы за ответы на игровые вопросы, а затем  обменять их на нужный подарок в игровом магазине. Подписку «Лицея» по промокоду можно активировать в любой день до конца февраля 2021 года.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...