Как дистанционно подготовиться к ЕГЭ?

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ или ОГЭ в этом учебном году особенно важна, так как образовательный процесс нарушила пандемия коронавируса. Дистанционно решать тестовые задания по всем предметам можно с помощью сервиса «Ростелеком Лицей».

Образовательная платформа «Лицей» представляет собой полноценный инструмент для самоподготовки — здесь есть тренажеры и тесты для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, а также школьным олимпиадам. Дистанционное выполнение задач позволит проверить свои возможности и при необходимости «прокачать» знания.

В «Лицее» можно возвращаться к темам школьной программы, которые остались недопоняты. Все уроки удобно систематизированы, их можно многократно пересматривать и прослушивать с помощью компьютера, планшета или даже обычного смартфона.

Сервис фактически выполняет роль виртуального репетитора, который доступен в любое время. Это оптимальное решение для старшеклассников и родителей, желающих помочь ребенку с учебой.

Попробовать возможности «Лицея» можно бесплатно, подключив на месяц подарочную подписку.

Промокод на подписку можно выиграть в новогодней игре Ростелекома до 31 декабря. Достаточно набрать баллы за ответы на игровые вопросы, а затем обменять их на нужный подарок в игровом магазине. Подписку «Лицея» по промокоду можно активировать в любой день до конца февраля 2021 года.