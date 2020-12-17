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Месторождение золота нашли в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Активная фаза освоения золоторудного проявления началась в окрестностях села Батурино в Томском районе, сообщила в четверг администрация Томской области.

«На Батуринском участке недр выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Подтверждена золотоносность кор выветривания», – говорится в сообщении.

Пробы пород передали в лабораторию. Она подтвердила содержание в пробах золота со средним показателем 4 грамма на тонну, в отдельных образцах показатели составляют более 10 граммов на тонну.

Подтверждены прогнозы существования в Томской области месторождения золота с запасами порядка 10 тонн. В следующем году компания «ТИСК Геоголд» разработает контуры зоны и 3D-модель месторождения.

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