Месторождение золота нашли в Томской области

Активная фаза освоения золоторудного проявления началась в окрестностях села Батурино в Томском районе, сообщила в четверг администрация Томской области.

«На Батуринском участке недр выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Подтверждена золотоносность кор выветривания», – говорится в сообщении.

Пробы пород передали в лабораторию. Она подтвердила содержание в пробах золота со средним показателем 4 грамма на тонну, в отдельных образцах показатели составляют более 10 граммов на тонну.

Подтверждены прогнозы существования в Томской области месторождения золота с запасами порядка 10 тонн. В следующем году компания «ТИСК Геоголд» разработает контуры зоны и 3D-модель месторождения.