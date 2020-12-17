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США подверглись массированной кибератаке

Источник:
ТАСС
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Фото: jossuppy / Attribution License

США столкнулись с массированной кибератакой, затронувшей компьютерные сети федерального правительства, говорится в распространенном в среду совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

В заявлении подчеркивается, что этим ведомствам «за последние несколько дней стало известно о масштабной и продолжающейся» кибератаке. «Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула [компьютерные] сети внутри федерального правительства», — приводит ТАСС содержание документа.

В разведсообществе напомнили, что расследованием ситуации занимается ФБР. «ФБР работает с известными и предполагаемыми жертвами, и информация, полученная благодаря усилиям ФБР, предоставит сетевым структурам подтверждения, а нашим партнерам в правительстве —разведданные, которые позволят предпринять дальнейшие действия!», — отмечается в заявлении.

В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются утверждения американской прессы о том, что за ней якобы стоят российские хакеры.

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на Россию, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить «голословно обвинять русских».

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