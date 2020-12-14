Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального

Статья в западных СМИ о повторной попытке отравить оппозиционера Алексея Навального — «чушь собачья», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британское издание The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники написало, что Навального пытались отравить дважды: в первый раз боевое отравляющее вещество из группы «Новичок» было на нижнем белье или одежде, а во второй — в токсикологическом отделении омской больницы.

«Как бы вам сказать? Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом bullshit (чушь собачья). Большего не буду говорить», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля охарактеризовал The Sunday Times как «воскресное чтиво в халате».

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а после в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин. Правительство Германии, ссылаясь на исследование военных экспертов, объявило, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок». Россия неоднократно опровергала эти обвинения.