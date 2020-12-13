Marvel показала трейлеры новых сериалов

Студия Marvel представила зрителям трейлеры сразу трех новых сериалов, которые выйду на стриминговом сервисе Disney+. Все они – прямое продолжение фильма «Мстители: Финал».

Первый сериал «Ванда/Вижн» выйдет уже 15 января. В нем Алая Ведьма и искусственный интеллект Вижн живут счастливой жизнью в обычном американском пригороде, однако постепенно с ними начинают происходить странные вещи, и герои понимают, что оказались не в своей реальности.

Интриги фильму добавляет и то, что Вижн погиб еще в «Войне бесконечности». Сериал снят в стиле ситкома 1950-1960-х годов. Ранее актер Пол Беттани, играющий роль Вижна, назвал будущее шоу «красивой головоломкой».

Сериал «Сокол и Зимний солдат» выйдет 19 марта. Это – прямое продолжение финальных «Мстителей», в которых постаревший Капитан Америка, оставшийся жить в прошлом, вернулся в настоящее, чтобы передать свой щит преемнику – Соколу. Теперь тот вместе с другом детства Стива Роджерса – Баки Барнсом, известном также, как Зимний солдат, будет защищать мир от зла.

Сериал «Локи», премьера которого ожидается в мае 2021 года, расскажет о похождениях младшего брата Тора. Зрители помнят, что Бог хитрости и обмана пал от руки Таноса в «Войне бесконечности». Но в «Финале», когда герои возвращались в прошлое за камнями, «альтернативная» версия Локи сбежала в неизвестном направлении вместе с Тессерактом.

Ожидается, что он станет достойным молота Тора и вернет артефакт в основную сюжетную и временную линию киновселенной, а после появится в четвертом «Торе». До этого ему предстоит большое путешествие. Вероятно, герою придется встать на путь исправления.