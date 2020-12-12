Microsoft принудительно обновит Windows 10

Microsoft приступила к принудительному обновлению устройств, работающих под управлением ОС Windows 10 (1903). Официальная поддержка этой версии «десятки» завершится в декабре 2020 года.

Работающие под управлением этих версий компьютеры будут постепенно обновлены в этом месяце до Windows 10 (1909). Переход на более актуальную версию платформы произойдет с помощью обязательного обновления, отказаться от установки которого невозможно, передает Windows Latest.

Пользователи совместимых устройств на Windows 10 (1903) уже сейчас могут обновить ОС до более новой версии. Для этого достаточно выполнить проверку доступных обновлений с помощью «Центра обновлений Windows» или воспользоваться утилитой Media Creation Tool.

Microsoft также планирует принудительно обновить устройства с Windows 10 (1909) в начале следующего года до версии Windows 10 (2004). Этот процесс должен завершиться до выхода первого крупного обновления Windows 10 21H1 в апреле-мае 2021 года.