Темникова выпустила новогодний сингл c нарисованной дочерью обложкой

Певица Елена Темникова в пятницу выпустила новую песню — «Новогодняя». Обложку к синглу нарисовала ее пятилетняя дочь Саша.

Новая песня наполнена атмосферой Нового года. Композиция получилась уютной, семейной и романтичной. «Обними семью покрепче в этот вечер», — поет Темникова.

На обложке сингла нарисована новогодняя елка и снежинки. Певица рассказала в Instagram, что рисунок сделала ее дочь, потратив на все пять минут. «Обычно она рисует дольше», — шутила Темникова.

Пятилетняя Александра также подпела маме. Они вместе исполняют финальный припев, а в конце песни Саша поздравляет всех с Новым годом.