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Темникова выпустила новогодний сингл c нарисованной дочерью обложкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lenatemnikovaofficial, instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова в пятницу выпустила новую песню — «Новогодняя». Обложку к синглу нарисовала ее пятилетняя дочь Саша.

Новая песня наполнена атмосферой Нового года. Композиция получилась уютной, семейной и романтичной. «Обними семью покрепче в этот вечер», — поет Темникова.

На обложке сингла нарисована новогодняя елка и снежинки. Певица рассказала в Instagram, что рисунок сделала ее дочь, потратив на все пять минут. «Обычно она рисует дольше», — шутила Темникова.

Пятилетняя Александра также подпела маме. Они вместе исполняют финальный припев, а в конце песни Саша поздравляет всех с Новым годом.


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Топ комментариев

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...

CaRdan

Я почему-то так и думал, что малолетнее зверье уйдет от ответственности.

лачинов

Вы бы хоть первым жильем семьи обеспечивали. Где им детей делать - растить? За занавесочкой в родительской...

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

ifhbrjd

Ага, сейчас, когда безработица на подъеме - самое время добавить людей на рынок труда. Таких и раньше...