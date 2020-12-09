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Чубайс предложил пустить водород по газопроводам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия из крупнейшего поставщика углеводородов должна превратиться в экспортера «зеленого» водорода, для этого можно использовать действующую систему трубопроводов, высказал мнение экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

Россия должна активнее развивать «зеленую» энергетику, чтобы не оказаться через 20-30 лет в техносфере, отличной от Европы и остального мира. «Через 20 лет нам скажут: спасибо, ваш газ не нужен. Это было бы катастрофой», — порассуждал Чубайс в интервью на фестивале Science Bar Hopping Online.

Одним из перспективных способов он считает производство «зеленого» водорода: для этого нужна вода и электрический ток, а этих компонентов у России достаточно. Для транспортировки можно использовать действующую систему газопроводов

«Россия из экспортера углеводородов превращается в экспортера чистого водорода, спрос на который в Европе появляется. Мы наполняем систему новым содержанием», — отметил он.

По его мнению, сейчас происходит глобальный энергопереход: в 20-е годы будет пик по добыче угля, и после объем потребления в мире не будет расти. В 30-е годы то же произойдет с нефтью, а в 40-е — с газом.

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