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Новый дизайн «ВКонтакте» ужаснул пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый дизайн социальной сети «ВКонтакте», анонсированный еще осенью и проходящий сейчас испытания в тестовом режиме, ужаснул некоторых пользователей площадки.

Еще в начале октября представители соцсети объявили, что в преддверии своего 14-летия фирменный стиль будет обновлен. Был представлен новый логотип, шрифт, созданный специально для «ВКонтакте», свежий дизайн версии для компьютера.

«Изменение, которое заметят все, — это свежее оформление vk.com. Иконки стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый. Новое оформление версии для компьютера постепенно появится у всех», — говорилось в официальном сообщении компании.

Первоначально дизайн изменился у первых 100 тысяч пользователей. Однако в последнее время обновления дизайна стали набирать обороты, это привлекло внимание пользователей соцсети.

Подключение происходит внезапно, у человека просто меняется дизайн при обновлении страницы, отменить обновление невозможно. Некоторых новый вид соцсети разочаровал.

«Это какой-то взрыв в глазах и внутри головы. Я даже сначала не понял, что случилось, просто все вдруг стало ярко-белым. Представьте, что после снегопада в солнечную погоду вы вышли в открытое поле без солнцезащитных очков», — описал свои ощущения один из критиков.

При этом есть вариант избавиться от фирменного белого цвета соцсети. Для этого в браузере нужно установить «ночную» версию ВК с помощью специального расширения. После этого оформление сервиса станет темным.

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