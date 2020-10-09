Соцсеть «ВКонтакте» изменила дизайн

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске нового фирменного стиля. В рамках обновления представлен новый логотип и собственный шрифт, скорректирован дизайн, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Новое оформление «ВКонтакте» пока доступно только 100 тысячам случайных пользователей. При желании оформление можно поменять в настройках профиля. У остальных новый дизайн будет появляться постепенно.

В новом логотипе «ВКонтакте» используется привычный значок, однако у него более насыщенный и яркий цвет. В настольной версии соцсети иконки стали ярче и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый.

Отмечается, что теперь новый шрифт VK Sans будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах. В частности, новый стиль уже опробовали на сервисах «Такси» и «Еда». Вскоре на него перейдут и другие продукты соцсети.