НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Денис Мацуев вспомнил о застольных песнях в своем репертуаре

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Фото: Ярков Борис / CC BY-SA 4.0

Пианист Денис Мацуев вспомнил, как на семейных торжествах исполнял одну из любимейших советских застольных песен. Об этом он рассказал в эфире музыкального конкурса «Синяя птица».

Наблюдая за номером одного из конкурсантов «Синей птицы», сидящий в жюри пианист Мацуев поддался ностальгии и рассказал, что в его репертуаре имеется не только классика.

«Специально играть на аккордеоне я никогда не учился. Можно сказать, мне это передалось от бабушки. В моей семье этот инструмент всегда был, я потихоньку его освоил и на наших посиделках играл «На побывку едет молодой моряк» и другие такие песни», — рассказал Мацуев.

Денис Мацуев родился в Иркутске в 1975 году в музыкальной семье. Он стал известен после вручения ему Первой премии XI Международного конкурса Петра Чайковского в 1998 году. В начале XXI века Мацуев — один из популярных пианистов современности, который совмещает в своих музыкальных произведениях новаторство и традиции русской фортепианной школы.

Еще по теме
Новосибирская писательница получила Национальную литературную премию
Академия киноискусств решила проводить «Оскар» в обычном формате
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Художник поселил Человека-паука в сибирской глубинке
смотреть все
Культгид #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения
•
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
•
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей
Сибирь 07.12.2020 17:55
Тысяча доз вакцины от COVID для медиков поступила в Новосибирск
Сибирь 07.12.2020 17:48
Туристка сняла на видео зимнее явление в Шерегеше
Сибирь 07.12.2020 17:18
Прокуратура нашла нарушения в скандальном детском центре
Сибирь 07.12.2020 17:14
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
3993
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2684
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2594
Игры для PlayStation 5 подорожают
2484
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения
•
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
•
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
Подробности
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
50
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
34
Тихановская согласилась возглавить Белоруссию
28
Путин нашел Чубайсу новую работу
27