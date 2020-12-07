Денис Мацуев вспомнил о застольных песнях в своем репертуаре

Пианист Денис Мацуев вспомнил, как на семейных торжествах исполнял одну из любимейших советских застольных песен. Об этом он рассказал в эфире музыкального конкурса «Синяя птица».

Наблюдая за номером одного из конкурсантов «Синей птицы», сидящий в жюри пианист Мацуев поддался ностальгии и рассказал, что в его репертуаре имеется не только классика.

«Специально играть на аккордеоне я никогда не учился. Можно сказать, мне это передалось от бабушки. В моей семье этот инструмент всегда был, я потихоньку его освоил и на наших посиделках играл «На побывку едет молодой моряк» и другие такие песни», — рассказал Мацуев.

Денис Мацуев родился в Иркутске в 1975 году в музыкальной семье. Он стал известен после вручения ему Первой премии XI Международного конкурса Петра Чайковского в 1998 году. В начале XXI века Мацуев — один из популярных пианистов современности, который совмещает в своих музыкальных произведениях новаторство и традиции русской фортепианной школы.