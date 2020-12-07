НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © кадр со съемок сериала

Новый сериал «Крюк» молодого режиссера Ивана Оганесова расскажет о хоккеисте, который пытается выстроить карьеру агента КХЛ.

В центре сюжета известный в недалеком прошлом хоккеист Никита Крюков. В качестве продолжения карьеры он выбирает путь хоккейного агента. Герой верит, что все можно делать по-честному, и по этому правилу старается выстроить карьеру в агентском бизнесе.

Никита  бросает вызов системе. Герою придется выстоять перед «спортивной бизнес-машиной» и не изменить себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтоит пересмотреть: лучшие фильмы о спорте

Съемки сериала прошли при содействии московского хоккейного клуба «Динамо» и омского  «Авангарда». Оба бренда станут участниками картины, сообщил 12 канал. Эпизоды сериала были сняты в том числе в Ледовом дворце «Арена Балашиха».

«Использовалась оригинальная игровая форма команды, в которой "Авангард" выступает в КХЛ. Реальные хоккеисты задействованы не были, команда в период съемок была на выезде», — рассказал Sibnet.ru начальник управления по связям с общественностью ХК «Авангард» Олег Малицкий.

Главную роль в фильме сыграет Юрий Колокольников (Никита Крюков) и Агата Муцениеце (Аня, супруга Никиты Крюкова). Сериал «Крюк» будет состоять из 10 серий. Продолжительность каждой — 30 минут. Сериал выйдет в 2021 году.

Еще по теме
Вышел новогодний трейлер фильма «Чудо женщина: 1984»
Комедия про Каху затмила новые фильмы в кино
Иркутяне сняли фильм о богатейшем человеке царской России
Обвинение сериала «Беспринципные» в аморальности посчитали пиаром
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Хоккей
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения
•
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
•
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей
Сибирь 07.12.2020 17:55
Тысяча доз вакцины от COVID для медиков поступила в Новосибирск
Сибирь 07.12.2020 17:48
Туристка сняла на видео зимнее явление в Шерегеше
Сибирь 07.12.2020 17:18
Прокуратура нашла нарушения в скандальном детском центре
Сибирь 07.12.2020 17:14
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
3993
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2684
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2594
Игры для PlayStation 5 подорожают
2484
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отреагировал на идею ограничить передвижение в стране
•
Белоруссия обвинила НАТО в подготовке вторжения
•
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
•
Глава «Ростеха» рассказал об испытаниях беспилотной «Арматы»
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Кроме слушать, надо запоминать еще, о чем на лили на уши ранее, и перестать верить пустым обещаниям!

Uynachalnica

ЦитатаРоссиянам дали возможность задать вопросы лично Путину - спасибо благодетелям! А что мы еще не...

лачинов

Пандемия тут почти ни при чем. Именно что усталость от неопределенности и безнадеги.

Voland2

Считаю всех американцев родившихся на Аляске - русскими...

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...