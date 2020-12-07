ХК «Авангард» засветился в новом сериале про хоккей

Новый сериал «Крюк» молодого режиссера Ивана Оганесова расскажет о хоккеисте, который пытается выстроить карьеру агента КХЛ.

В центре сюжета известный в недалеком прошлом хоккеист Никита Крюков. В качестве продолжения карьеры он выбирает путь хоккейного агента. Герой верит, что все можно делать по-честному, и по этому правилу старается выстроить карьеру в агентском бизнесе.

Никита бросает вызов системе. Герою придется выстоять перед «спортивной бизнес-машиной» и не изменить себе.

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Съемки сериала прошли при содействии московского хоккейного клуба «Динамо» и омского «Авангарда». Оба бренда станут участниками картины, сообщил 12 канал. Эпизоды сериала были сняты в том числе в Ледовом дворце «Арена Балашиха».

«Использовалась оригинальная игровая форма команды, в которой "Авангард" выступает в КХЛ. Реальные хоккеисты задействованы не были, команда в период съемок была на выезде», — рассказал Sibnet.ru начальник управления по связям с общественностью ХК «Авангард» Олег Малицкий.

Главную роль в фильме сыграет Юрий Колокольников (Никита Крюков) и Агата Муцениеце (Аня, супруга Никиты Крюкова). Сериал «Крюк» будет состоять из 10 серий. Продолжительность каждой — 30 минут. Сериал выйдет в 2021 году.