Американка назвала уникальные блюда русской кухни

Девушка-автор популярного кулинарного блога на портале The Travel перечислила самые уникальные блюда русской кухни.

«Как и многие восточноевропейские страны, Россия полна старинного колорита и традиционных блюд, которые пришли из рецептов, передаваемых из поколения в поколение», — отмечает девушка из США.

В списке уникальных блюд оказались щи, борщ, окрошка, блины, каша, пельмени и вареники, котлеты по-киевски и селедка под шубой. Американка отметила, что для большинства из них известны несколько вариантов.

Так, одним из самых популярных супов в России является борщ, который готовится из свеклы и помидоров. Окрошка — холодный и сытный суп, популярный в летнее время. Русские блины популярны благодаря множеству начинок к ним — начиная от мяса и заканчивая вареньем.

Каша является одним из самых универсальных блюд в России, которое отлично подходит для завтрака. Также среди россиян популярны пельмени и вареники, которые легко готовятся и обычно хранятся в замороженном виде, отмечает автор блога.

Котлеты по-киевски приобрели известность далеко за пределами России. Что касается селедки под шубой, то это один из самых необычных салатов, который вряд ли можно найти где-нибудь за пределами России, пишет американка.