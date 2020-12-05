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Новосибирская писательница получила Национальную литературную премию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой ФГБУ «Роскультцентр»

Анастасия Перкова (Гришакова) из Искитима Новосибирской области стала лауреатом Национальной молодежной литературной премии в номинации «Художественная книга: проза», сообщил Роскультцентр.

Писательница получила премию за книгу «Стерегущие золото грифы». Работа победительницы будет выпущена в издательстве «Эксмо», также автор будет удостоена публикации в «Литературной газете».

В центре сюжета книги — Алтайская принцесса, загадочная девушка, найденная во льдах. С ее именем связано множество пророчеств и проклятий, но учёные до сих пор спорят, кем она была на самом деле.


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Alexander222

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