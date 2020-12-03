Погода в Новосибирске ухудшится

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Новосибирске, в пригороде температура опустится до -24 градусов, сообщил в четверг пресс-центр мэрии.

«(В субботу) 5 декабря в ночные часы в пригороде Новосибирска ожидается понижение температуры воздуха до -24 градусов», – сказано в сообщении.

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В ночь на пятницу возможен небольшой снег, температура в городе будет на уровне 16-18 градусов ниже нуля, днем – 12-14 градусов. В ночь на субботу будет -18…-20 градусов, в пригороде – до -24, днем – -13…-15 градусов.

В субботу ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Ночью возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков.