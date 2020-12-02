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Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут 30-градусные морозы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Западно-Сибирский Гидрометцентр дал прогноз погоды на декабрь 2020 года – температура будет в пределах нормы, но ожидается две волны холода и две волны тепла.

«По уточнённому варианту прогноза среднемесячная температура в Новосибирской области ожидается около нормы. Осадки предполагаются также около нормы», – рассказал Sibnet.ru в среду пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Он уточнил, что норма средней температуры декабря – это 14-18 градусов мороза, норма снега за месяц – 18-40 миллиметров.

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По прогнозу синоптиков, в первую декаду декабря в Новосибирской области ночами будет 19-25, в дневные часы – 10-16 градусов ниже нуля.

Волны холода, по словам Ягудина, придут в Новосибирскую область в середине второй и в середине третьей декад декабря. В эти периоды ночные температуры будут опускаться до -25...-30, местами до -35 градусов. В дневные часы будет -15...-23, местами до -28 градусов.

Также ожидается две волны тепла: в конце второй декады и начале третьей декады. В это время ночами будет -13...-18, в дневные часы – -8...-13 градусов.

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