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Internet Explorer проигнорирует популярные сайты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Браузер Internet Explorer прекратил открывать ряд популярных сайтов, среди которых несколько сервисов Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, сайты электронной почты. При попытке зайти на такой сайт у пользователя автоматически запустится новый браузер Edge на базе Chromium.

Полный список из 1156 сайтов, которые теперь невозможно посетить с помощью Internet Explorer, опубликован на сайте Microsoft. Решение является частью плана Microsoft по отказу от поддержки устаревшего браузера IE.

Корпоративные клиенты смогут использовать групповую политику для отключения функции автоматического перенаправления открытия ссылок в Edge. На старых рабочих станциях, где установлен только IE, новая функция работать не будет.

Согласно статистическим данным, Internet Explorer на сегодня продолжают пользоваться порядка 5% пользователей Сети. В частности, его эксплуатируют в различных организациях, где устаревшие корпоративные системы несовместимы с более современными браузерами.

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