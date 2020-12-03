Подростковая мелодрама «Сумасшедшая любовь» стартует в прокате

Фильм про подростка-шизофреника «Сумасшедшая любовь» выходит на большие экраны, картина ответит на важные для подростков вопросы.

В центре сюжета подросток Адам. До последнего года учебы в школе ему удается выдавать себя за обычного школьника, но сложности в семье провоцируют приступ шизофрении. После этого скрывать болезнь становится невозможным.

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Адама сопровождают галлюцинации в виде четырех напористых личностей. При этом герою предстоит пережить нападки озлобившихся одноклассников. Помочь справиться с проблемой могут только любовь и забота.

«Сумасшедшая любовь» — экранизация книги Джулии Уолтон «Слова на стенах в ванной». Режиссер картины —Тор Фройденталь. Главные роли исполнили Чарли Пламмер, Тейлор Рассел, Уолтон Гоггинс, Молли Паркер, Энди Гарсиа.