Кино про подростков: истории, которые помогут понять тинейджеров

Первый поцелуй и первый секс, максимализм и поиск идеала, первые ошибки и успехи — темы, которые вечно актуальны в кинематографе. В том числе в русских фильмах и сериалах. Какое современное кино про подростков стоит посмотреть?

«Трудные подростки»

Сериал, режиссер Рустам Ильясов, 2019 год, 18+

Главные герои — воспитанники центра для трудных подростков. Среди них наркоманы, хулиганы, мошенники. У них есть семьи, но они мало кому нужны. У них есть таланты, но подростки не верят взрослым, которые пытаются им помочь.

По сюжету, отсидевший за разбой известный футболист Антон Ковалев устраивается работать в центр трудных подростков с корыстной целью. Он хочет за счет доброго дела восстановить свою репутацию в футбольных кругах. Постепенно судьба воспитанников становится Ковалеву небезразлична.

«Розыгрыш»

Мелодрама, режиссер Андрей Кудиненко, 2008 год, 16+

В фильме «Розыгрыш», где рэпер Noize MC снялся в главной роли, показана жизнь обычных школьников. В выпускном классе все по своим местам — мажор, первая красавица, шут, девочка-изгой. Все меняется, когда в класс приходит новенький.

Фото: © кадр из фильма «Розыгрыш»

История в фильме начинается с того, что ради шутки лидер класса Олег Комаров подговаривает одноклассников пошутить над учительницей-практиканткой, а заодно и отомстить за тройку по английскому. В это же время в класс переводят новенького — Игоря Глушко. Он пишет песни и мечтает набрать группу музыкантов. Комаров понимает, что его лидерские позиции слабеют, и пытается исправить положение.

«Школа»

Сериал, режиссер Валерия Гай Германика, 2010 год, 16+

Героями сериала стали ученики 9 «А» класса. Класс под руководством учителя Носова считается образцовым и дисциплинированным. В какой-то момент ребята остаются без наставника, и все меняется. Дети начинают проявлять себя с самых неожиданных сторон.

Гай Германика в «Школе» попыталась показать жизнь старшеклассников без прикрас. Этому способствует и операторская работа, и игра актеров в артхаусной манере. В сериале принципиально отсутствует развлекательная составляющая, проблемы подростков показаны зрителю очень или даже чрезмерно откровенно.

«Все умрут, а я останусь»

Драма, режиссер Валерия Гай Германика, 2008 год, 18+

В центре сюжета три девятиклассницы — Катя, Вика и Жанна. В понедельник они узнают, что в субботу в школе будет дискотека, первая в новом учебном году. Вечеринка — шанс встретить парней и завязать отношения, и может быть даже влюбиться.

Фото: © кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»

Первая дискотека и выписала девчонкам путевки в жизнь: одна лишилась девственности, другая напилась до потери пульса, а третья похоронила розовую мечту о прекрасном принце. Так школьниц поприветствовал жестокий мир. Центрообразующей в фильме Германики снова стала жизнь.

«Игры мотыльков»

Драма, режиссер Андрей Прошкин, 2004 год, 16+

Главный герой фильма — 16-летний рок-музыкант из уральского городка. Его приглашают в Москву на финал музыкального телеконкурса. Грядущий успех опьяняет подростка, и он вместе с друзьями, шутки ради, угоняет автомобиль. Поездка заканчивается трагедией — молодежь сбивает человека. Далее следует череда неудач и разочарований в жизни героя.

В «Игре мотыльков» затронуто много достаточно больных тем: отношения детей и родителей, воспитание, социальные статусы, искренняя любовь и дружба. И по оценке кинокритиков, исполнители главных ролей — Алексей Чадов и Оксана Акиньшина — смогли достучаться до зрительских сердец, покоряя своей искренностью.

«14+»

Мелодрама, режиссер Андрей Зайцев, 2015 год, 16+

Первая любовь — основа сюжета в фильме «14+». В картине снялись непрофессиональные актеры-дебютанты, найденные через социальную сеть «Вконтакте». Это и жанр съемки обеспечили эффект реальности, будто становишься свидетелем развернувшейся около тебя драмы.

Фото: © кадр из фильма «14+»

Сюжет рассказывает о первых отношениях для двух школьников. Взгляды украдкой, просмотр соцсетей, лайки, добавление в друзья и радость от подтвержденной заявки — все это поймет нынешнее поколение. Фильм о том, как находишь в себе смелость, чтобы понравиться девушке. О чистоте и вере в вечную любовь.

«Лиля навсегда»

Криминальная драма, режиссер Лукас Мудиссон, 2012 год, 16+

Один из самых сложных фильмов о подростках. Рассказывает о брошенной школьнице: мама отказалась от нее и уехала за границу, тетя выгнала из квартиры, а подруга подставила и выставила проституткой. Весь мир повернулся к Лиле спиной. Девушка покоряется течению и действительно становится проституткой. Единственный, кто ее ценит и поддерживает, такой же как она одинокий мальчик Володя.

Картина была избрана в качестве заявки от Швеции на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Так как правила AMPAS до 2005 года по этой категории предусматривали фильмы на одном из официальных языков страны происхождения, снятое преимущественно на русском кино чуть не дисквалифицировали, однако в итоге допустили к рассмотрению, но так и не включили в шорт-лист номинации.