Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото в бикини. Поклонники посчитали худобу знаменитости нездоровой.

Гагарина не раз заявляла, что изнуряет себя тренировками. Но результаты спортивных занятий не очень впечатлили подписчиков певицы. В комментариях обеспокоенные поклонники попросили ее перестать худеть и заняться своим здоровьем, а некоторые предложили накормить ее жареной картошкой с салом.

Сама Гагарина на критику в свой адрес не стала обращать внимание. А на сообщения хейтеров она ответила шутками.

Ранее Полина Гагарина сообщила, что стала актрисой. Она исполнила свою первую большую роль в сериале «Бывшие».