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Полина Гагарина снялась в третьем сезоне сериала «Бывшие»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина написала в Instagram, что снялась в новом сезоне сериала «Бывшие», где сыграла довольно серьезную для сюжета роль.

«Я исполняю роль Лены — писательницы и популярного коуча. Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется, и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной», — написала Гагарина.

Сериал «Бывшие» история про девушку Яну из состоятельной семьи. Она употребляет наркотики. Отец-олигарх отправляет дочь в реабилитационный центр, где Яна знакомится с психологом Ильей. Илья раньше страдал алкоголизмом, а теперь помогает пациентам преодолеть зависимости. Между героями возникает страсть, которая перерастает в новую зависимость, опасную для обоих.

Гагарина опубликовала в Instagram снимки из третьего сезона «Бывших». Судя по кадрам, ее героиня сыграет важную роль в сюжете. Певица поблагодарила своих коллег по кадру— Дениса Шведова и Любовь Аксенову, исполняющих главные роли, за терпение и приятную работу.

«У меня есть диплом Школы-Студии МХАТ, и вот, наконец, все мои знания аккумулировались для достаточно серьезной роли, которую я очень давно хотела», — написала певица, отмечая свой профессионализм.

Точная дата выхода сериала «Бывшие» пока не объявлена, ориентировочно третий сезон появится в Сети в 2021 году. 
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Топ комментариев

pepelmetal

Героя России тому кто поддерживает терроризм?

Wolf Hound

Артисты то что в этом списке забыли?????

ifhbrjd

Трамп попросил Путина прислать для подсчета голосов на выборах президента США Эллу Памфилову: «Она у...

jeryakob

знает кошка чье мясо съела. только эти законы так-же легко можно и отменить

Saw77

ну вот, и там фальсификации, а где же проводят честные выборы?