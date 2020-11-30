НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне сэкономили на «Черной пятнице»

Источник:
Sibnet.ru
275 8
Фото: Powhusku / Attribution-ShareAlike License

Жители России потратили в «Черную пятницу-2020» на 39,2% меньше по сравнению с прошлым годом, свидетельствует исследование «Сбериндекса».

В ключевых категориях траты россиян упали более чем на четверть, пишет РБК. Так, в сегменте «Универсальные магазины» расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, в «Одежде, обуви и аксессуарах» — на 44,8%.

Одновременно вырос спрос на товары, купленные онлайн. В частности, в 2,3 раза выросло число покупателей фильмов, игр, подписок на различные сервисы. В онлайн-магазинах одежды и аксессуаров спрос вырос на 25%.

Самыми популярными товарами на распродаже традиционно стали смартфоны и гаджеты. В этом году к ним добавились ноутбуки — из-за регулярной работы в удаленном режиме. Также отмечен повышенный интерес к холодильникам, стиральным машинам, телевизорам.

Далее по популярности следуют одежда и обувь, далее следуют товары для красоты и здоровья, игрушки и ювелирные изделия. Последние можно было купить в рамках «Черной пятницы» впервые.

Несмотря на общее падение трат россиян, интернет-магазины в целом заработали чуть больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. В 2020 году общая сумма заказов через интернет в «Черную пятницу» составила 22,9 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году показатель равнялся 22,3 миллиарда рублей.

Еще по теме
Эксперты спрогнозировали рекордное снижение ставок по ипотеке
Заработали новые правила выдачи зарплаты наличными
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы
Правительство одобрило декларирование криптовалюты
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Байден сломал ногу в двух местах
•
Россияне сэкономили на «Черной пятнице»
•
Глава «Вектора» спрогнозировал, что пандемия закончится в 2021 году
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Производитель баранины в Хакасии возьмется за мраморную говядину
Сибирь 30.11.2020 17:47
Силовики задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области
Сибирь 30.11.2020 16:58
«Каменный лес» в Хакасии взяли под охрану
Сибирь 30.11.2020 16:06
Столетняя жительница Забайкалья вылечилась от COVID на дому
Сибирь 30.11.2020 14:58
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7806
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4863
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
3142
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2918
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
•
Байден сломал ногу в двух местах
•
Россияне сэкономили на «Черной пятнице»
•
Глава «Вектора» спрогнозировал, что пандемия закончится в 2021 году
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев придумал новый налог на зарплаты
42
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
31
Главком ВСУ оценил шансы отвоевать Донбасс
30
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
29
Путин отругал чиновников за отсутствие шапок в мороз
25