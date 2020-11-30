Россияне сэкономили на «Черной пятнице»

Жители России потратили в «Черную пятницу-2020» на 39,2% меньше по сравнению с прошлым годом, свидетельствует исследование «Сбериндекса».

В ключевых категориях траты россиян упали более чем на четверть, пишет РБК. Так, в сегменте «Универсальные магазины» расходы оказались на 27,5% ниже, чем год назад, в сегменте «Бытовая техника и электроника» — на 30,5%, в «Одежде, обуви и аксессуарах» — на 44,8%.

Одновременно вырос спрос на товары, купленные онлайн. В частности, в 2,3 раза выросло число покупателей фильмов, игр, подписок на различные сервисы. В онлайн-магазинах одежды и аксессуаров спрос вырос на 25%.

Самыми популярными товарами на распродаже традиционно стали смартфоны и гаджеты. В этом году к ним добавились ноутбуки — из-за регулярной работы в удаленном режиме. Также отмечен повышенный интерес к холодильникам, стиральным машинам, телевизорам.

Далее по популярности следуют одежда и обувь, далее следуют товары для красоты и здоровья, игрушки и ювелирные изделия. Последние можно было купить в рамках «Черной пятницы» впервые.

Несмотря на общее падение трат россиян, интернет-магазины в целом заработали чуть больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. В 2020 году общая сумма заказов через интернет в «Черную пятницу» составила 22,9 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году показатель равнялся 22,3 миллиарда рублей.