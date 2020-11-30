Блогер из США превратит «Ниву» в электромобиль

Блогер Kiwi EV, получивший известность в YouTube благодаря переделке обычных машин в электромобили, анонсировал новый проект — он превратит «Ниву» в электрокар.

Блогер купил Lada Niva 1982 года выпуска, для этого он приехал в Сиэтл из Флориды. Желтая машина обошлась ему в 11 тысяч долларов.

Первым опытом переделки автомобиля на обычном топливе в электрокар для Kiwi EV стал старый Mitsubishi. Это было в далеком 2007 году, и тогда механик потратил на это девять месяцев.

В случае с «Нивой» процесс пойдет «быстрее, круче и веселее», уверен он.