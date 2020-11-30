Заработали новые правила выдачи зарплаты наличными

Новый порядок выдачи наличных для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц вступил в действие с 30 ноября, правила введены приказом Центробанка. В частности, теперь выдавать зарплату наличными работникам можно с помощью автоматических устройств.

Введен запрет для кассира выдавать работникам денежные купюры, которые содержат даже незначительные повреждения. Такую наличность следует сдавать в банк. Список повреждений опубликован на сайте регулятора, в него вошли посторонние надписи, оттиски штампа, контрастные пятна диаметром 5 миллиметров и более.

Также кассир теперь не обязан проставлять печать в платежной ведомости в последний день выдачи выплат. Разрешено не ставить пометку «депонировано» напротив фамилий и инициалов работников, которым не выдали наличные деньги.

Исключены положения, предусматривающие выдачу наличных денег по доверенности. Теперь получить зарплату наличными может только лично работник. Кроме этого, кассир обязан удостовериться в том, что наличные выдаются лицу, указанному в платежной ведомости.