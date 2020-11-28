Женщина погибла в сауне во время пожара в Новосибирске

Женщина погибла в Новосибирске во время пожара, еще четверых удалось спасти. Женщина находилась в сауне, когда в помещении произошло короткое замыкание, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 08.13 по местному времени (04.13 мск) пожарные подразделения Новосибирска выехали на сообщение о пожаре на улице Мира, 63. По адресу находится частная двухэтажная гостиница. Сауна располагалась в подвале.

«Внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены при помощи трехколенной лестницы», — сообщил представитель пресс-службы МЧС.

Одну женщину спасти не удалось. Когда начался пожар она находилась в сауне, и предположительно, отравилась угарным газом. Региональный следственный комитет начал проверку, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.