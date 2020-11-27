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Реликтовое излучение Вселенной нарушило законы физики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Реликтовое излучение Вселенной содержит признаки нарушения так называемой пространственной четности, которое считается одним из фундаментальных свойств мироздания. Открытие сделали международная группа астрофизиков.

Ученые смогли одновременно провести замеры древнейшего излучения, которые раньше считались невозможными, открыв при этом потенциальное свидетельство существования «новой физики», пишет arXiv.

Реликтовое излучение считается своеобразным микроволновым «эхом» Большого взрыва, неоднородности и физические свойства которого позволяют получить информацию об устройстве материи в то время.

Новейшие данные указывают на то, что с вероятностью 92,2 % темная материя и темная энергия действительно нарушают принцип четности. Однако для окончательных выводов исследователям потребуется достичь статистической достоверности в 99,995 %.

Такие цифры станут реальными только после получения большого массива данных. Получить его ученые рассчитывают в ближайшие годы с помощью чилийской обсерватории ACT и телескопов POLARBEAR и BICEP2.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Outro

Предлагаю послать туда, сами знаете куда, отчисления в федеральный бюджет