Реликтовое излучение Вселенной нарушило законы физики

Реликтовое излучение Вселенной содержит признаки нарушения так называемой пространственной четности, которое считается одним из фундаментальных свойств мироздания. Открытие сделали международная группа астрофизиков.

Ученые смогли одновременно провести замеры древнейшего излучения, которые раньше считались невозможными, открыв при этом потенциальное свидетельство существования «новой физики», пишет arXiv.

Реликтовое излучение считается своеобразным микроволновым «эхом» Большого взрыва, неоднородности и физические свойства которого позволяют получить информацию об устройстве материи в то время.

Новейшие данные указывают на то, что с вероятностью 92,2 % темная материя и темная энергия действительно нарушают принцип четности. Однако для окончательных выводов исследователям потребуется достичь статистической достоверности в 99,995 %.

Такие цифры станут реальными только после получения большого массива данных. Получить его ученые рассчитывают в ближайшие годы с помощью чилийской обсерватории ACT и телескопов POLARBEAR и BICEP2.