Спелеологи открыли самую большую пещеру Забайкалья. ВИДЕО

Спелеологи открыли самую большую пещеру в Забайкальском крае. Специалисты назвали ее самой красивой и полной загадок, а видео с кадрами загадочной пещеры они выложили в YouTube.

Спелеолог Сергей Якунин сообщил, что в 2020 году из-за ограничений и запретов выезда за пределы региона, специалисты обследовали территорию края. И не пожалели.

«Нашли очень интересную пещеру. Мы назвали ее "Белая". Она — особенная. Неожиданно для нас оказалось, что это самая большая и самая протяженная пещера в Забайкалье и самая красивая. В принципе эта пещера могла бы стать уникальным туристическим объектом. Но ее центральная часть перекрыта серьезным завалом», — объяснил Якунин.

Протяженность пещеры — 448 метров. И «тайн там полно». В целом спелеологи отмечают, что они открыли объект, куда еще не ступала нога человека.

На сегодняшний день, самые известные пещеры в Забайкалье —Хээтэй (узорчатая). Это комплекс пещер, расположенный юго-востоке края. Попасть в них непросто, нужно спуститься по отвесному водопаду.