Моисеев вернется на сцену из-за спетой Бузовой «Голубой луны»

Певец Борис Моисеев долго не появлялся на сцене из-за перенесенного инсульта, но готов снова появиться на публике после выступления Ольги Бузовой и Николая Трубача с песней «Голубая луна», сообщил директор артиста Сергей Горох.

Борис Моисеев несколько раз пересматривал эфир шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ, где Бузова и Трубач исполнили «Голубую луну». В конечном итоге он остался доволен кавером, но пожалел, что хит исполнили без него, сообщает Reaktor со ссылкой на Сергея Гороха.

Горох подчеркнул, что в ближайшее время в эфир одного из федеральных каналов выйдет большая передача о Моисееве. Он уверен, что певец пригласит в это шоу Бузову и Трубача, чтобы они вместе спели на всю страну.