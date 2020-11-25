Виктория Бекхэм задала моду на джинсы 2021 года

Дизайнер и модель Виктория Бекхем опубликовала в социальной сети фото в джинсах, которые войдут в весеннюю коллекцию 2021 года.

«Коллекция Pre Spring Summer 2021 уже здесь! Веселые и энергичные, с игривыми текстурами, великолепным денимом и сильным отсылкой к гламуру 70-х», — написала Бекхэм в Instagram.

Знаменитость отметила, что джинсы из новой коллекции очень удобные и в то же время выглядят очень празднично.

Особенность джинсовых брюк в накладных карманах, отличающихся по цвету от основного цвета изделия. Бекхэм посоветовала носить джинсы с трикотажным полосатым джемпером с люрексом.