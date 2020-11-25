Netflix опубликовал новогодний ролик «Ведьмака»

Ролик «Ведьмака» представляет собой нарезку сцен из первого сезона, но все это украшено новогодними атрибутами.

Кадры сериала сдобрили гирляндами, шапками Санта-Клауса, снежинками и наложили на видео рождественскую песню. Благодаря этому, сюжет в ролике изменился — Ведьмак убегает не от своей судьбы, а от новогодних каникул.

Сериал «Ведьмак» стартовал в декабре 2019 года. Проект рассказывает о ведьмаке, мутанте и убийце чудовищ Геральте. Он изо всех сил старается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.

Первый сезон «Ведьмака» вызвал большой зрительский интерес, и создатели проекта сразу анонсировали второй сезон, который выйдет в 2021 году.