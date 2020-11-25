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Netflix опубликовал новогодний ролик «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Ролик «Ведьмака» представляет собой нарезку сцен из первого сезона, но все это украшено новогодними атрибутами.

Кадры сериала сдобрили гирляндами, шапками Санта-Клауса, снежинками и наложили на видео рождественскую песню. Благодаря этому, сюжет в ролике изменился — Ведьмак убегает не от своей судьбы, а от новогодних каникул.

Сериал «Ведьмак» стартовал в декабре 2019 года. Проект рассказывает о ведьмаке, мутанте и убийце чудовищ Геральте. Он изо всех сил старается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.

Первый сезон «Ведьмака» вызвал большой зрительский интерес, и создатели проекта сразу анонсировали второй сезон, который выйдет в 2021 году.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

Uynachalnica

РКН к разработчикам пакета яровой и рунета предъявы бы кидал, почему это у них ничего не работает?