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США объяснили заход эсминца в российские воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SurfaceWarriors / Attribution-ShareAlike License

Эсминец USS John S. McCain зашел в российские воды, чтобы «подтвердить права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море», говорится в сообщении Седьмого флота ВМС США.

«Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что США не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой в соответствии с международным правом», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что американские военные продолжат «летать и плавать везде, где это разрешено международным правом», несмотря на «чрезмерные притязания России». США пообещали защищать с помощью боевого флота свободу мореплавания, «гарантированную всем».

США считают, что в 1984 году СССР ограничил внутренние воды в заливе Петра Великого прямой линией длиной 106 морских миль, что нарушает Конвенцию по морскому праву. При этом Россия продолжила притязания СССР, полагает американская сторона.

Ранее Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС США USS John S. McCain вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 километра. На перехват нарушителя был направлен большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Корабль «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России. После этого эсминец удалился в нейтральные воды.

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