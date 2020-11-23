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Водители оценили китайские автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jeremy from Sydney, Australia / CC BY 2.0

Большинство владельцев китайских автомобилей довольны процессом эксплуатации, но пятая часть автолюбителей путает китайские и японские бренды, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Наиболее известны среди российских автолюбителей китайские бренды Chery (30%), Lifan (21%) и Geely (18%). Машины Haval и Great Wall знает 8-10%, а FAW и Changan 3-4% опрошенных. Компании Foton и BYD назвали по 2%, а Dongfeng известен 1% автовладельцев в России.

Почти четверть владельцев авто не смогли назвать марки китайского автопрома. 20% не различают корейских и японских автопроизводителей, ошибочно считая их китайскими.

Но те, кто ездят на китайских автомобилях, довольны процессом их эксплуатации — положительно оценили опыт 83% опрошенных.

«Результаты исследования показали, что среди владельцев китайских авто нет недовольных процессом эксплуатации. Это говорит о том, что одним из факторов увеличения доли китайских автомобилей на рынке может стать повышение клиентской лояльности и удовлетворенности самим автомобилем», — прокомментировала результаты исследования директор по работе с ключевыми клиентами «Ромир» Людмила Фукова.

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