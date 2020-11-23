Выпавшая с 4 этажа в Томске девочка ничего не сломала

Девочка, выпавшая из окна четвертого этажа в Томске в субботу, обошлась без переломов, ее состояние сейчас – ближе к удовлетворительному, сообщил главврач больницы скорой помощи №2 Андрей Караваев.

Видео необычного падения девочки из окна облетело соцсети. Упав с большой высоты, девочка встала на ноги и пошла, позже ее госпитализировали.

«Ее состояние мы оцениваем как "ближе к удовлетворительному"», – цитирует Караваева пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Врач уточнил, что у девочки нет переломов. Ночь ребенок провел в реанимации, убедившись, что никаких осложнений нет, врачи перевели ее в травматологическое отделение.