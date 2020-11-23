Невероятное падение девочки из окна в Томске попало на видео

Видео с падением девочки из окна четвертого этажа в Томске облетело все соцсети — то, что ребенок остался жив, восприняли как чудо. Но, как сообщается в телеграм-канале облздрава, ребенок провел ночь в реанимации, и только после этого состояние было стабилизировано.

Кадры, которые некоторые СМИ назвали чудом, быстро распространились по соцсетям. Девочка падает из окна четвертого этажа в сугроб, встает на ноги и идет домой. Томский облздрав, в свою очередь, объяснил, что состояние ребенка после падения было тяжелым.

«Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи 2, где ей были проведены все необходимые исследования. Ночь ребенок провел в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки и уже сегодня она была переведена в отделение», — сообщило ведомство. Полиция проводит проверку по факту падения девочки из окна.