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Билл Гейтс заявил о риске новой смертельной пандемии

Источник:
ТАСС
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Следующая пандемия при оптимистичном сценарии может возникнуть в мире через 20 лет, такой прогноз сделал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, финансирующий изучение инфекционных болезней.

«Следующая пандемия, если нам повезет, возникнет лет через 20. Однако следует исходить из того, что это может произойти и через три года», — приводит ТАСС слова Гейтса, сказанные им в ответ на вопрос о гипотетической возможности следующей пандемии.

Миллиардер вместе с женой Мелиндой возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

С точки зрения предпринимателя, мир в целом и различные страны подойдут к следующей вспышке опасного заболевания более подготовленными, чем к коронавирусной инфекции.

«Практически каждое государство будет действовать, как Южная Корея и Австралия. Они проявили оперативность в тестировании людей и введении карантина. Наши средства тестирования будут гораздо лучше, чем сейчас. И мы не проявим глупость второй раз», — понадеялся Гейтс.

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