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Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ

Источник:
МК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Эксперты считают, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги — электроэнергию, водоснабжение и газ — в 2021 году в России вырастут на 4-6%.

«Что касается повышения тарифов с 1 июля 2021 года, то оно обычно бывает в среднем на 4—6% в зависимости от регионов», — приводит МК мнение директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой. По ее словам, также с 1 января будет прекращён мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

Как заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко, с января 2021 года будут проиндексированы тарифы на газ — в среднем на 3%. «Тарифы на электроэнергию проиндексируют в июле на 4%, также с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз мусора (на 4%)», — сказал он.

Минко добавил, что в среднем стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения увеличится на 4%.

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