НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя

Источник:
"Известия"
322 5

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил письмо в правительство с предупреждением о возможных перебоях с поставками водки в магазины в связи с нехваткой тары.

Причиной проблем с тарой могут стать обсуждаемые кабмином изменения системы утилизации упаковки. В настоящее время переработкой тары занимается производитель товара, однако в правительстве предлагают сделать это обязанностью производителя упаковки, пишут «Известия» со ссылкой на СПАП.

В письме союз описал сложности, которые могут возникнуть у компаний, если правительство решит сделать утилизацию тары обязанностью ее производителей. «Изготовители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости, что в свою очередь приведет к росту цен на водку у производителей», — отметили в СПАП

В союзе отметили, что подобная ситуация может вынудить потребителя перейти на более дешевую, но нелегальную продукцию. Это станет причиной снижения поступлений в бюджет от акцизов с легального алкоголя.

Во-вторых, новые обязательства могут сказаться на качестве работы изготовителей упаковки: например, возможны нарушения сроков поставок бутылок производителям алкоголя и, как следствие, перебои с поступлением продукции в торговые сети.

Вследствие появления нового налога цена пустой бутылки возрастет на 30-50%. «Это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит», — заявила исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.

Еще по теме
Экспресс-доставка от «Пятёрочки» появилась в Новосибирске
Роскачество подтвердило безопасность дешевой водки
Дешевая водка подорожает после Нового года
ФАС объяснила рост цен на сахар
смотреть все
Экономика #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
•
Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя
•
МВД создаст банк биометрических данных россиян
•
США вышли из Договора по открытому небу
Подробности
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Теплая погода установится в понедельник в Восточной Сибири
Сибирь 22.11.2020 14:48
Две овцы и двое суток: как делают валенки
Сибирь 22.11.2020 11:57
Заповедник у Байкала показал фото наглого медведя и дерзкой косули
Сибирь 22.11.2020 10:44
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
Сибирь 21.11.2020 19:59
Самое популярное
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
5850
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
5522
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4704
Рекордный объем золота вывезли из России
4409
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
•
Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя
•
МВД создаст банк биометрических данных россиян
•
США вышли из Договора по открытому небу
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27