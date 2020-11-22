Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил письмо в правительство с предупреждением о возможных перебоях с поставками водки в магазины в связи с нехваткой тары.

Причиной проблем с тарой могут стать обсуждаемые кабмином изменения системы утилизации упаковки. В настоящее время переработкой тары занимается производитель товара, однако в правительстве предлагают сделать это обязанностью производителя упаковки, пишут «Известия» со ссылкой на СПАП.

В письме союз описал сложности, которые могут возникнуть у компаний, если правительство решит сделать утилизацию тары обязанностью ее производителей. «Изготовители бутылок столкнутся с ростом их себестоимости, что в свою очередь приведет к росту цен на водку у производителей», — отметили в СПАП

В союзе отметили, что подобная ситуация может вынудить потребителя перейти на более дешевую, но нелегальную продукцию. Это станет причиной снижения поступлений в бюджет от акцизов с легального алкоголя.

Во-вторых, новые обязательства могут сказаться на качестве работы изготовителей упаковки: например, возможны нарушения сроков поставок бутылок производителям алкоголя и, как следствие, перебои с поступлением продукции в торговые сети.

Вследствие появления нового налога цена пустой бутылки возрастет на 30-50%. «Это повлечет за собой ряд банкротств в стекольной отрасли, что в итоге провоцирует перебои с поставками стеклянной тары и ее дефицит», — заявила исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова.