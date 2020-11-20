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Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Певец Даниил Дудин из Новокузнецка не прошел этап поединков в шоу «Голос», Полина Гагарина предпочла ему Яну Габбасову.

По правилам этапа поединков, наставник делит всех участников на дуэты, из каждой пары в проекте остается только один человек. Дудин оказался в дуэте с Яной Габбасовой. Пара исполнила военную песню «Птиченька».

Песню «Птиченька» в финале шоу «Голос. Дети» исполняла Софья Туманова из Новосибирска. Она на проекте заняла второе место.

Члены жюри остались не очень довольны исполнением. Наставники похвалили вокал, но раскритиковали подачу песни. По словам Полины Гагариной, они не справились с главным — не сумели передать весь трагизм песни. В итоге, в «Голосе» наставница оставила Яну Габбасову.

Даниил Дудин, который вел себя очень самоуверенно на слепых прослушивания, заметно расстроился.

«Очень жаль. В любом случае, знал, что пойду к Полине Гагариной, даже если бы четыре кресла повернулись, все равно пошел бы к Полине. Спасибо моей семье: моей жене, моей бабушке, маме. Они дома в Новокузнецке, болеют за меня», — сказал в заключении своего участия в «Голосе» Дудин.

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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)