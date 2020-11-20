Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца

Певец Даниил Дудин из Новокузнецка не прошел этап поединков в шоу «Голос», Полина Гагарина предпочла ему Яну Габбасову.
По правилам этапа поединков, наставник делит всех участников на дуэты, из каждой пары в проекте остается только один человек. Дудин оказался в дуэте с Яной Габбасовой. Пара исполнила военную песню «Птиченька».
Члены жюри остались не очень довольны исполнением. Наставники похвалили вокал, но раскритиковали подачу песни. По словам Полины Гагариной, они не справились с главным — не сумели передать весь трагизм песни. В итоге, в «Голосе» наставница оставила Яну Габбасову.
Даниил Дудин, который вел себя очень самоуверенно на слепых прослушивания, заметно расстроился.
«Очень жаль. В любом случае, знал, что пойду к Полине Гагариной, даже если бы четыре кресла повернулись, все равно пошел бы к Полине. Спасибо моей семье: моей жене, моей бабушке, маме. Они дома в Новокузнецке, болеют за меня», — сказал в заключении своего участия в «Голосе» Дудин.