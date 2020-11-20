Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от  Земли

Астрономы зафиксировали астероид VT4, пролетевший на рекордно близком расстоянии к Земле — его траектория была ниже орбиты Международной космической станции.

Небесное тело диаметром пять-десять метров 13 ноября пролетело над южной частью Тихого океана недалеко от островов Питкэрн. Примерно через 15 минут после сближения с планетой 14 ноября 2020 года его обнаружили телескопы системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Universe Today.

Космический объект пролетел ниже орбиты МКС — на расстоянии 345 километров над Землей. Он побил установленный в августе рекорд, когда астероид 2020 QG приблизился к нашей планете на три тысячи километров.

Сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида. Небесное тело перешло с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики, на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса. Таким образом, 2020 VT4 перешел из группы Аполлонов в группу Атонов, а его перигелий теперь находится внутри орбиты Венеры.