НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от  Земли

Источник:
РИА Новости
147 1

Астрономы зафиксировали астероид VT4, пролетевший на рекордно близком расстоянии к Земле — его траектория была ниже орбиты Международной космической станции.

Небесное тело диаметром пять-десять метров 13 ноября пролетело над южной частью Тихого океана недалеко от островов Питкэрн. Примерно через 15 минут после сближения с планетой 14 ноября 2020 года его обнаружили телескопы системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Universe Today.

Космический объект пролетел ниже орбиты МКС — на расстоянии 345 километров над Землей. Он побил установленный в августе рекорд, когда астероид 2020 QG приблизился к нашей планете на три тысячи километров.

Сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида. Небесное тело перешло с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики, на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса. Таким образом, 2020 VT4 перешел из группы Аполлонов в группу Атонов, а его перигелий теперь находится внутри орбиты Венеры.

Астероид 2020 VT4
Фото: © ATLAS/Larry Denneau

Еще по теме
Космонавты провели семь часов в открытом космосе и не нашли дыру в МКС
Космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк
Космонавты поставили заплатку на трещину в российском модуле МКС
Вселенная оказалась гигантским мозгом
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
•
Попова призвала без нужды не посещать общественные места
•
Байден подаст иск к Трампу за отказ признать его  победу
•
«Армату» перед запуском в серию довели до совершенства
Подробности
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Потепление придет в Новосибирск на выходных
Сибирь 20.11.2020 13:27
Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» сократит сотрудников
Сибирь 20.11.2020 12:51
Исследователи выявили «протестных» депутатов Госдумы из Сибири
Сибирь 20.11.2020 11:30
Дату готовности перинатального центра назвали в Новосибирске
Сибирь 20.11.2020 10:48
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4268
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3814
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3693
Рекордный объем золота вывезли из России
3416
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
•
Попова призвала без нужды не посещать общественные места
•
Байден подаст иск к Трампу за отказ признать его  победу
•
«Армату» перед запуском в серию довели до совершенства
Подробности
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Бывший президент США перечислил слабости России
26
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
26