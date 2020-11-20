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Вычислена актриса, которая чаще других раздевалась в фильмах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Фокус»

Сотрудники портала Bingo Sites посчитали количество обнаженных сцен у знаменитых актрис, лидером стала актриса Марго Робби.

Робби снимала одежду в 55,6% своих фильмов. По данным портала, обнаженными сценами считаются кадры, где актриса появляется в нижнем белье, бикини, или вообще без одежды.

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Всего было проанализировано 27 часов экранного времени и обнаружили, что Робби провела обнаженной в кино порядка 525 секунд за всю свою карьеру. Знаменитость раздевалась в таких фильмах как «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-Стрит», «Бомба», «Фокус».

Второе место по количеству появлений на экране в нижнем белье заняла Меган Фокс. На третьем месте — Джоуи Кинг, на четвертом — Дженнифер Лав Хьюитт.

Также в топ-10 оказались Камерон Диас, Рэйчел МакАдамс, Линдси Лохан, Александра Даддарио, Эль Фаннинг и Элизабет Херли.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)