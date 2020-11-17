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Рекордный объем золота вывезли из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия нарастила экспорт золота на мировой рынок, ежемесячный объем поставок вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом и установил рекорд за все время доступной таможенной статистики, свидетельствуют данные ФТС.

В сентябре из страны за рубеж было вывезено 54,9 тонны золотых слитков, следует из обнародованных данных. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2020 года, когда за границу продали 42,6 тонны золота.

При этом летом 2020 года скорость вывоза золота составляла «всего» 20-30 тонн. Основной страной-получателем российских слитков остается Великобритания, куда ушли 98% всего золотого экспорта России.

Всего за 9 месяцев 2020 года экспорт золота из России составил 220,5 тонны. Распродажа проводится, чтобы компенсировать провал валютных доходов от продажи нефти и газа, рухнувших до минимума за 16 лет, полагают эксперты.

Весной 2020 года Центробанк прекратил закупки драгметалла в резервы, до этого большая часть золота пополняла запасы регулятора. Кроме этого, правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, фактически разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

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