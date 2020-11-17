Аналитики предсказали обвал доллара после начала вакцинации

Финансовые аналитики Citigroup считают, что оздоровление мировой экономики после начала массовой вакцинации от коронавируса приведет к снижению интереса инвесторов к валютам, а значит и резкому ослаблению позиций доллара.

Курс доллара может снизиться на 20% в 2021 году из-за распространения новых вакцин от коронавируса. Позиции американской валюты в связи с этим «будут меняться таким же образом, как с начала до середины 2000-х годов». В этот период доллар падал в цене, приводит ТАСС мнение экспертов Citigroup.

Распространение вакцин ускорит восстановление мировой экономики и ее возвращение к росту. Это, предположительно, приведет к снижению интереса инвесторов к валютам, которые считаются надежными в период кризиса — доллар и иену, отмечают аналитики.

В свете нормализации ситуации в мировой экономике в других странах темпы роста могут быть выше, чем в США. Из-за этого, по мнению экспертов компании, интерес инвесторов к американским активам может снизиться, а к международным — повыситься.