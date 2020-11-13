Лукашенко посчитал коронавирус ширмой для передела мира

Пандемия коронавируса является ширмой, за которой скрывается попытка переделить мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что глобальные игроки имеют планы на Белоруссию, однако республика успешно им сопротивляется.

Белорусский лидер напомнил, что после президентских выборов в Белоруссии пытались сделать переворот «по лекалам цветных революций». Однако сделать это не удалось, подчеркнул Лукашенко, передает издание Tut.by.

В Белоруссии продолжаются протесты, они начались сразу после президентских выборов в августе 2020 года. ЦИК объявил, что победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и требует отставки главы государства, а также проведения повторных выборов. Ряд оппозиционных лидеров были вынуждены покинуть Белоруссию из-за опасений за свою безопасность.

Несмотря на заявления Лукашенко о политических причинах пандемии, с 12 ноября в Минске ввели обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса. По официальным данным, COVID-19 в стране заболели более 111 тысяч человек.