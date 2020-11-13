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Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Задержания мэра Томска Ивана Кляйна
Фото: Задержания мэра Томска Ивана Кляйна © СК РФ
Задержание мэра Томска и акционера «Томского пива» Ивана Кляйна стало шоком для жителей небольшого сибирского города. В соцсетях люди обсуждают это событие — кто-то гневно, а кто-то с юмором.

Кляйна задержали бойцы в масках прямо во время совещания в мэрии в пятницу, 13 ноября. По данным следствия, в 2016 году Кляйн превысил полномочия мэра, придав земле возле его предприятия статус санитарно-защитной зоны, на которой строительство ограничено. Мэру грозит до семи лет лишения свободы.

Проклятое кресло

Кляйн стал третьим мэром Томска, попавшим под уголовное преследование, и этот факт — один из самых обсуждаемых горожанами в соцсетях. 

«Место мэра в Томске проклято», «Есть такая томская традиция — мэров закрывать», — написали пользователи группы «ВКонтакте» «ЗнайГород Томск». «Ребята, на его месте должен был быть я… Станешь мэром — будешь», — пошутил пользователь группы «Регион-70».

В группе «Томские» во «ВКонтакте» опубликовали коллаж с портретами трех мэров Томска — фигурантов уголовных дел, и одну из марок «Томского пива» — «Трое в лодке».

Фото: © vk.com/tomskie

Хорошо или плохо?

Томичи в соцсетях разошлись в оценках случившегося. Очень многих горожан удивило видео задержание Кляйна прямо в мэрии, как опасного рецидивиста. 

«Как оперативно сработано. С утра только задержали, а уже на всю страну раструбили. Кино показали. ИО мэры назначили. Губер высказался. Из партии исключили. Вернее, приостановили членство. До понедельника успеют все таблички в городе убрать с упоминанием Томского пива? А может сразу разберут все сделанное Томским пивом?» — написал один из томичей в группе «ВКонтакте» «Я из Томска» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Многие считают, что для города — это потеря. «Такого мэра угробили. Реально валить надо из Томска. Увы», «Единственного деятельного человека слили», «Вроде только начал город приводить в порядок. Москве это не выгодно, видимо», — и такие комментарии есть под постами о задержании.

Некоторые посчитали, что уголовное дело связано с рейдерским захватом пивного завода, но Кляйн является только акционером, а возглавляет предприятие его жена. «Очевидно же, что готовится рейдерский захват завода. Такая же история как с Хабаровском», — высказался подписчик в группе «Томские».

Другие считают, что раз задержали, значит есть, за что: «Работа у него такая. То на должность, то в тюрьму». В другой группе подписчик порадовался, что кроме новостей про интимное видео Дзюбы, есть и другие: «Ну хоть какая-то хорошая новость».

Один из жителей подчеркнул противоречивую реакцию томичей: «То некоторые кричали посадите мэра, недовольны были! Теперь, когда мэра посадят, кричат, что обвинение натянуто. Че надо...».

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