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Томский губернатор отреагировал на арест мэра

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Фото: Губернатор Томской области Сергей Жвачкин © Пресс-служба правительства Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в части расследования дела в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, которого задержали за превышение полномочий, сообщает правительство региона.

«Власть не имеет права и не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов. Уверен, она будет профессиональной, открытой и объективной», — сказал Жвачкин.

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Мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). 

По данным следствия, в 2016 году мэр, как главный акционер «Томского пива», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные данные о наличии санитарно-защитной зоны земельного участка ОАО и на основании этого не менять территориальную зону.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в Правила землепользования и застройки Томска и отклонил заявление предпринимателя, в результате чего ему был «причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов, сообщил СК РФ.

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