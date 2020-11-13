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Мэр Томска Иван Кляйн. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Единая Россия»

СМИ в пятницу сообщили, что мэра Томска Ивана Кляйна задержали прямо во время совещания. Он возглавляет городскую администрацию с 2013 года.

Иван Григорьевич Кляйн родился 8 июня 1959 года в Семипалатинской области Казахстана в семье рабочих. После армии поступил в Томский политехнический институт, окончил его с отличием, был секретарем комсомольской организации факультета.

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Работал мастером на приборостроительном заводе в городе Фрунзе, в 1985 году стал главным механиком Томского пивоваренного завода, в 1991 году возглавил его.

С 1994 по 2013 был директором ОАО «Томское пиво». Также в 90-е годы был одним из основателей Ассоциации пищевиков Томской области, в неё входит 22 крупных предприятия пищевой промышленности.

С 1997 года был депутатом Думы Томской области четырех созывов. 13 октября 2013 года Кляйна выбрали мэром города Томска, в сентябре 2018 года переизбрали на второй срок.

Кляйн женат, у него три дочери — Мария, Наталия и Светлана. Жена чиновника Галина Кляйн сменила его на посту директора ОАО «Томское пиво».

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