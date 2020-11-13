СМИ сообщили о задержании мэра Томска

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Правоохранители задержали мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу, об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Кляйн задержан утром сегодня», – передает слова источника ТАСС. Информации о причинах задержания пока нет.
По информации, которую распространяют в Телеграм-каналах, это произошло прямо во время совещания. СУ СКР по Томской области пока не комментирует задержание.
Ивану Кляйну 61 год. Его избрали мэром Томска в 2013 году, в 2018 году переизбрали на второй срок. До этого с 90-х годов он был депутатом Думы Томской области четырех созывов, директором Томского пивоваренного завода.