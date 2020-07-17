Заместителя мэра Томска задержали из-за крупной взятки

Земеститель мэра Томска задержан, его подозревают в
получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично
получил от гражданки взятку в крупном размере.
Ситуацию прокомментировал мэр города Иван Кляйн. «Я никогда не вмешивался в работу правоохранительных органов и не намерен делать этого впредь. Уверен, что следствие детально и скрупулезно разберется во всех обстоятельствах этого дела", — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в
отношении него меры пресечения.
По делу проводятся следственные действия, направленные на
сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся обыски на рабочем месте
и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели, выполняются иные
следственные действия.