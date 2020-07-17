Заместителя мэра Томска задержали из-за крупной взятки

Земеститель мэра Томска задержан, его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере. В отношении заместителя мэра возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Ситуацию прокомментировал мэр города Иван Кляйн. «Я никогда не вмешивался в работу правоохранительных органов и не намерен делать этого впредь. Уверен, что следствие детально и скрупулезно разберется во всех обстоятельствах этого дела", — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.