Стало известно, за что задержали мэра Томска

Мэр Томска Ивана Кляйн стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, сообщило в пятницу СУ СКР по Томской области.

О задержании Кляйна стало известно утром в пятницу. Его подозревают в превышении полномочий, связанным с ОАО «Томское пиво».

По данным следствия, в 2016 году мэр, будучи главным акционером общества, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные данные о наличии санитарно-защитной зоны земельного участка ОАО и на основании этого не менять территориальную зону.

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В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в Правила землепользования и застройки Томска и отклонил заявление предпринимателя, в результате чего ему был «причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов».

Проводятся обыски в доме Кляйна, администрации Томска, служебных помещениях ОАО «Томское пиво». За превышение полномочий мэру грозит до семи лет лишения свободы.