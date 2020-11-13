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Воздушный бой истребителей Су-35С показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны России опубликовало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С, в ходе которого летчики отработали уничтожение пилотируемых и беспилотных средств.

Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника», — сообщает Минообороны.

Летчики-истребители также отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.


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DYNAMO7294

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Archangel3339

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-Керя-

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