Воздушный бой истребителей Су-35С показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С, в ходе которого летчики отработали уничтожение пилотируемых и беспилотных средств.

Летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника», — сообщает Минообороны.

Летчики-истребители также отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.